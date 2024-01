Beppe Sala | la rivelazione sulla malattia | «Ho avuto due recidive | una mentre lavoravo per Expo»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il sindaco di Milanoè tornato a parlare del linfoma che lo ha colpito quando aveva 39 anni. E ha svelato che, in 25 anni, hadue ricadute. Una delle quali proprio nel 2014, ad appena un anno di distanza dall’, l’esposizione universale ospitata nel capoluogo meneghino dal 1º maggio al 31 ottobre 2015. Lo ha raccontato a poca distanza dal World Cancer Day che ci sarà la prossima domenica, 4 febbraio. E lo ha fatto nel corso di un nuovo episodio della serie podcast Tre Desideri, progetto culturale della Lega italiana per lotta contro i tumori (Lilt) realizzato insieme a Chora Media. «Vorrei raccontare, nella speranza che sia di beneficio per altri, qualcosa che non ho mai raccontato», ha esordito. «Nel mio caso il linfoma non Hodgkin è stato recidivante. In questi 25 anni – ...