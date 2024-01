Benevento | successo per la performance ‘Memoria – Ponti di Pace’

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSabato scorso, in occasione del Giorno della Memoria, ha avuto luogo un evento straordinario alla Stazione Centrale di, intitolatodi Pace‘. Organizzato dalla Compagnia Balletto di, presieduta da Carmen Castiello, lo spettacolo ha visto esibirsi gli allievi del Centro Studi Castiello e del Quartiere Teatro, insieme a Lorenza Maio al violino, la solista Selma Ezzine e all’ensemble cameristico del Liceo Musicale Guacci, guidato dal maestro Sergio Casale. L’evento, alla sua seconda edizione, ha attirato un pubblico numeroso che ha affollato l’ingresso della stazione e le banchine ferroviarie con il desiderio di condividere un momento di riflessione e di incontro. La stazione stessa ha rappresentato un luogo simbolico, come ha precisato Castiello, “il simbolo ...

Il Benevento è ora nuovamente a -8 dalla capolista Juve Stabia ...riscatto Juve Next Gen Il Cesena di Mimmo Toscano vola a +6 sulla Torres e vede la B. Con il successo esterno di Ancona, i romagnoli ...Un ritorno tutt’altro che causale. Perchè in fondo due indizi fanno pur sempre una prova. Torna in panchina Pagliuca, la Juve Stabia centra il primo successo del 2024, a Potenza, lanciando un chiaro ...Al termine del pareggio col Benevento, mister Capuano ha commentato così la prestazione della sua squadra: “Sono sfortunato, qualsiasi altro allenatore avrebbe vinto. La colpa per il mancato successo ...