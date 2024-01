Ben venga la “svolta” della Cisl a favore della Partecipazione Ma evitiamo amnesie e fraintendimenti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il 2024 sarà finalmente l’annorealizzata? Dopo decenni di dibattiti, ma soprattutto di aspettative mai concretizzate, a causa del prevalere, nelle relazioni sociali, di una visione classista e conflittuale, va oggi registrato un interesse “trasversale” rispetto alla volontà di dare piena attuazione all’art. 46Costituzione italiana, che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. Tale interesse si è espresso in cinque proposte di legge, oggi all’attenzione dei competenti organismi parlamentari, e al progetto dell’Ispa (Istituto Stato e), condiviso dall’Ugl, in via di presentazione. Una grande novità è venuta dalla, che ha deciso di farsi ...