Belen e Elio Lorenzoni si sono già lasciati? Stesso iter di De Martino

Belen ed Elio sono in crisi? Negli ultimi giorni la showgirl non si è mostrata sui social insieme al suo nuovo compagno e il gossip ha parlato di ... (tvpertutti)

Non c’è pace per Belen Rodriguez , secondo alcuni ben informati la sua storia con Elio Lorenzoni sarebbe in crisi. La notizia arriva dopo una ... (caffeinamagazine)

Elio Lorenzoni ad una festa senza Belen Rodriguez: la segnalazione trova conferma in un post ambiguo della showgirl argentina.Se c’è una cosa che Belen Rodriguez non è in grado di fare è fare buon viso a cattivo gioco. La showgirl è donna passionale, con i pro e i contro che ne conseguono. Chi l’ha seguita negli anni sa bene ...Alcuni indizi lascerebbero supporre una nuova crisi in corso tra l'imprenditore bresciano e la showgirl argentina.