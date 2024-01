Beatrice Venezi dirige le nuove allegorie | diecimila spettatori alla prima del Carnevale di Fano

(Di lunedì 29 gennaio 2024)Nonostante le condizioni atmosferiche non siano state delle migliori, lasfilata delha ottenuto un buon numero di presenze: 10.038 quelle calcolate dall?entesca...

A giudicarla gli orchestrali della Sinfonia di Palermo Nei giorni scorsi, gli orchestrali della Sinfonica di Palermo non hanno avuto belle parole ... (361magazine)

Beatrice Venezi è uno dei pochi direttori d'orchestra donna presenti in Italia. Ma, nonostante, il suo indiscutibile talento e preparazione, è stata ... (iltempo)

Prima la protesta accesa. Ora la tensione fredda. Sull’Orchestra Sinfonica Siciliana il sipario non cala. Il clima è sempre tesissimo. E si cercano ... (ilfattoquotidiano)

La giovane musicista nonché direttore d’orchestra è stata esaltata per la sua collocazione "Fuori dalle righe …e dagli spazi". Più di 10mila biglietti venduti, molto ammirato anche il carro "Te dag el ...FANO Nonostante le condizioni atmosferiche non siano state delle migliori, la prima sfilata del carnevale ha ottenuto un buon numero di presenze: 10.038 quelle calcolate dall’ente ...BOCCIATI Zitti e muti. Al termine del concerto al Politeama, alcuni professori dell’Orchestra Sinfonica Siciliana non hanno reso omaggio a Beatrice Venezi, direttore d’orchestra che vuol essere chiama ...