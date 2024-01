Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi | esplode la passione! clip

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Grande Fratello, le anticipazioni:insieme sotto le coperte. Cosa succede nel reality show di Signorini? ANTICIPAZIONI GF:INSIEME SOTTO LE COPERTE. MA COSA ACCADE DAVVERO TRA I VITTUZZI? (VIDEO)- Manca sempre meno alla nuova puntata del Gf, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e seguito da oltre 2.5 milioni di spettatori, nella quale è prevista l’eliminazione di un concorrente. Scopriamo ...

Intervistati dal sito "Fanpage", i familiari di Massimiliano Varrese hanno voluto difendere il concorrente dopo alcune offese lette in questi mesi sui social network.Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi critica aspramente gli atteggiamenti buonisti dei concorrenti e si confronta duramente con Vittorio Menozzi, accusandolo di mancanza di solidarietà e coraggio.Mentre i diversi concorrenti ballavano in salotto, seguendo i brani scelti da Sergio D’Ottavi, eccezionalmente in consolle per l’occasione, Beatrice Luzzi ha dedicato il suo tempo per creare una ...