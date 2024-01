Basta panico da neogenitore | da Prénatal incontri per ‘Nascere insieme'

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. - (Demografica/Adnkronos) - Quando si sta per diventare genitori spesso si vivono momenti di incertezza e spaesamento, forse anche di, per il ritrovarsi catapultati in un mondo totalmente differente da qualsiasi esperienza passata e per il quale ci si sente impreparati. Non a caso si dice che con ogni neonato nasce anche un genitore. Informarsi aiuta ad affrontare al meglio sia dubbi e ansie sia il momento stesso, emozionante e meraviglioso, della nascita. Con questo scopo, a febbraio parte un'iniziativa realizzata da'. Si tratta di un ciclo didedicati alle famiglie per prepararsi all'arrivo del neonato, che si svolgeranno nei negozi del marchio. Basato su 60 anni di know how, gli appuntamenti pensati dall'azienda sono gratuiti e si articolano ...