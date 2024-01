Basket serie c Castelnovo Monti supera Modena

(Di lunedì 29 gennaio 2024) E80 CAST.82 MO.BA71: Vozza D., Giberti 4, Magnani 3, Franz, Ferri ne, Longagnani 14, Bosnjak 17, Codeluppi 7, Bravi, Tosti 13, Morini 13, Parma Benfenati 11. All. Vozza G. MO.BA: Reale 5, Proli 1, Twum 14, Mingotti, Casu 8, Malagoli 11, Mantovani, Nasuti 14, Taddei 15, Ezedize. All. Coppeta. Arbitri: Tugnoli e Culmone di Bologna. Parziali: 30-13, 42-34, 65-44. Successo casalingo per l’E80 Group(22), che si impone al PalaGiovanelli sul Mo.Ba(14) e si mantiene al secondo posto della classifica diC. Sono il primo e terzo quarto a spianare la strada agli appenninici, che chiudono con 5 uomini in doppia cifra, permettendo agli ospiti di ...

Il quarto turno del girone di ritorno porta il Basket Ravenna di nuovo in Puglia stavolta a San ...Il gioco diventa nervoso, così i locali, dopo una serie di perse, chiamano time-out sul 35-34. Negli ...Non riesce il colpo esterno alla Generazione Vincente Napoli Basket, che nella gara valida per la diciottesima giornata di Serie A è stata sconfitta in trasferta dalla Virtus Segafredo Bologna, ...