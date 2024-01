Basket | Serie A | Brescia replica a Venezia e torna in testa Bene Virtus e Olimpia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Bologna, 28 gennaio 2024 – Meno di ventiquattro ore dopo il successo ottenuto dall’Umana Reyera spese della Dolomiti Energia Trento in uno dei due anticipi del 18° turno del campionato diA di, è arrivata la decisa risposta della Germaniche ha sconfitto l’Estra Pistoia con un netto 109-90 e si è ripresa la vetta in solitaria del campionato: i biancoblù, oggi trascinati da un CJ Massimburg da 27 punti con un chirurgico 5/5 dalla lunga distanza, sono partiti con la quinta innestata e sono arrivati a toccare anche le 21 lunghezze di vantaggio nel secondo quarto (39-18), ma Pistoia non si è data per vinta e, grazie al contributo di Varnado (20 punti) e Moore, ha rialzato lae imbastito una poderosa rimonta che l’ha portata alla parità a quota 76. Lo sforzo profuso per ...