Basket | in serie C quinta sconfitta consecutiva per il Cosmocare CUS Pisa | a Monsummano

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024 – Ancora una, la, contro una diretta concorrente per la permanenza inC, per ilCUS, sul campo della Gioielleria Mancini Shoemakers: contro i ciabattini, i ragazzi di Cristiano Forti sono rimasti in gara per la prima metà, per poi subire un parziale decisivo in avvio di ripresa. La squadra termale ha così scavalcato in classifica gli universitari, che mantengono comunque -magra soddisfazione- il vantaggio del quoziente canestri negli scontri diretti e restano solo due punti sopra il fanalino di coda Synergy Valdarno, che incontreranno a breve. LA CRONACA – Partono bene Fiorindi e compagni, contro una squadra esperta, molto più solida e potente sotto i tabelloni, dove ...