Basket | in Divisione Regionale 2 | il CUS Pisa vince agevolmente il derby con la IES

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024 – Va ai padroni di casa del Cosmocare CUS, ilcon la IES Sport, nella prima giornata di ritorno del campionato di2, girone C: i ragazzi di coach Paolo Campani, con molti assenti, sono rimasti in partita per un solo quarto, per poi cedere nettamente agli universitari. La classifica vede ora il Cosmocare CUSscavalcare la IES Sport, che mantiene comunque quattro lunghezze di vantaggio sull’ultima. LA CRONACA – Privi del bomber Villani, ormai fuori squadra dallo scorso anno, per motivi di lavoro, di Gennai e Vianelli, con l’ex Sciamanda in non buone condizioni fisiche, dopo l’infortunio alla caviglia con Rosignano, la IES ha retto agli assalti universitari in avvio, rimanendo attaccata ai padroni di casa per ...