Basket femminile | le migliori italiane della 16a giornata di A1 Verona e Tagliamento sugli scudi | bene anche Fassina e Panzera

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nel weekend appena trascorso la Serie A1 diha completato la sedicesimaregular season 2023-2024.in questo turno le giocatrici azzurre hanno brillato, risultando spesso decisive per le squadre in cui militano: andiamo quindi a scoprirle insieme. 11 punti e 7 rimbalzi di Olbis Andre’ e 9 punti di Cecilia Zandalasini conducono la Virtus Bologna al successo contro l’OME P.S. Battipaglia – 6 punti per Raffaella Potolicchio tra le fila delle campane. La Famila Wuber Schio fatica più del dovuto contro la coriacea Campobasso ma riesce a far saltare il fattore campo grazieai 16 punti di una Costanzain grande spolvero – 8 punti per StefaniaTrimboli tra le molisane. Vittoria casalinga dell’Allianz Geas Sesto San Giovanni ...