Baricco | la rivelazione shock da Fazio | “Come sto? Non riuscivo a lavarmi i denti”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Alessandrotorna in tv per la prima volta dopo una lunga e difficile malattia che lo ha costretto a rinunciare alle luci dei riflettori. Lo scrittore è ospite dell’ultima puntata di Che tempo che fa. E si presenta nello studio di Fabiosul Nove indossando cappello nero, sciarpa a quadri e guanti. Ma sono le sue rivelazioni a lasciare senza fiato il pubblico.Leggi anche: Alessandroha detto sì a Gloria Campaner. Chi è la donna che ha stregato lo scrittore “? La risposta più onesta èbene, d’altra parte non sarei qua. – così Alessandrorisponde alla domanda di Fabiosulle sue condizioni di salute – Poi sono uno che ha passato l’estate in ospedale lasci giù bei pezzi di te. Quando esci hai pezzi da ...