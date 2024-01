Bari | il rettore del politecnico si aumenta lo stipendio del 400% | il CDA approva e se lo aumenta a sua volta

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Pubblicato il 29 Gennaio, 2024 Francesco Cupertino,deldi, ha ritenuto opportunore il suoda 36.000 a 121.000 euro all’anno, con un incremento di circa il. La richiesta è statata con una delibera del Consiglio di Amministrazione, i cui membri a lorohanno ottenuto un aumento che parte retroattivamente dal 1° novembre 2022. La precedente polemica C’è stato un precedente piuttosto simile: la delibera, a differenza del, non è passata dal senato accademico che invece aveva potuto porre il veto all’Università di Lecce. In quel caso per ilFabio Pollice era stato previsto un aumento da 25.000 a 121.000 euro all’anno e ...

Stipendio quadruplica to per il rettore del Politecnico di Bari , Francesco Cupertino. La delibera, non ancora pubblicata, è stata votata con esito ... (open.online)

Al tavolo dei relatori presenti anche il Magnifico Rettore Prof. Stefano Bronzini; il Presidente di Confindustria Puglia e Bari-Bat Sergio Fontana; il prof. M.G. Bascapè Sovrintendente del Ministero ...Sono 120 in più dello scorso anno, una crescita resa possibile dalla convenzione siglata con l'Ospedale Mater Dei Hospital di Bari. “La nascita del corso di laurea in Medicina nel 2021 - evidenzia ...Per il dopo Nardella i dem sono scissi e corre pure Iv. In Piemonte rinviato sine die il tavolo con i grillini ...