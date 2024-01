Barenboim | | La Shoah non è finita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) È cominciata con un affettuoso "Bentornato Maestro!" e si è conclusa con applausi entusiasti, calorosi e riconoscenti, nel giorno della Memoria la prova aperta straordinaria del concerto della Filarmonica della Scala (in programma stasera nella Sala del Piermarini) diretto sabato sera da Daniela favore dell’Associazione Figli della. Prima dell’inizio il maestro, che ha passaporto israeliano e palestinese, si è rivolto al pubblico spiegando che "laè stata uno dei più orribili momenti della storia umana. E purtroppo non èlì: abbiamo visto ultimamente come il 7 ottobre è cominciato un orripilante atto contro Israele. E subito dopo un orripilante atto da parte di Israele. La violenza purtroppo è rimasta. E bisogna fare tutto il possibile per farla cessare: la violenza non è un diritto. Io ...