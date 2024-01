Barcellona | media locali | De Zerbi obiettivo per il dopo Xavi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roberto Deè l’delper ill’annuncio dell’addio del tecnico spagnolo a fine stagione sono iniziate a circolare le prime voci sul successore dello storico ex centrocampista blaugrana. Secondo quanto riporta Marca, la dirigenza delavrebbe pensato a Deche sta facendo molto bene con il suo Brighton in Premier League. In corsa ci sarebbe anche l’attuale tecnico dell’Arsenal Arteta, che al momento sembra essere anche leggermente avvantaggiato sull’allenatore delle Seagulls. SportFace.

