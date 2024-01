Bambini geniali | come riconoscerli e perché sono difficili da gestire

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Molte di noi ne hanno sentito parlare, magari si tratta del bambino di un’amica o di un compagno di scuola di nostra figlia: la presenza di, detti plusdotati, non è così rara, eè importantissimo peral meglio la loro formazione. Essere o avere un bambino plusdotatofiglio non è così semplice,si tratta di ragazzi e ragazze con un alto potenziale che richiede il giusto supporto e la giusta attenzione e formazione scolastica. Anche loro hanno fragilità, criticità e, se il loro alto potenziale non viene correttamente e tempestivamente riconosciuto ed alimentato adeguatamente, le conseguenze posessere negative. Negativo è anche l’approccio che alcuni adulti hanno con tali, sottoponendoli a ...

Vi avviso subito: questo non è un cartone animato come gli altri. Non è adatto ai bambini. Non ha una morale edificante. Non è per tutti gli stomaci. Va bene, se siete ancora a bordo vi parlerò di “Ri ...