Azione | Gelmini | ‘benvenuti a Bonetti e Rosato’

Mariastella Gelmini in un’intervista a ‘Il Foglio’ rimanda al mittente la proposta di un federatore di centrosinistra : “Vi spiego perché non ... (notizie)

“Meloni non prenda in ostaggio il Mes” - dice Mariastella Gelmini (Azione)

“Prendere in ostaggio il Mes in vista del nuovo Patto di Stabilità, come sta facendo il governo Meloni, non mi pare sia la mossa migliore per aiutare ... (ilfoglio)