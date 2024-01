Azione | Calenda | “Ufficializziamo ingresso Bonetti e Rosato | non ho il bisogno di sentire Renzi”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Oggi si ufficializza l’indi Ettoree Elena. Siamo molto contenti. Il primo diventa vicesegretario con la delega all’organizz, mentre lala proporrò come vicepresidente”. Lo ha detto il leader di, Carlo, intercettato fuori Montecitorio prima della conferenza stampa alla Camera che ufficializza l’entrata nel partito di. “Se ho avuto modo di interfacciarmi con? No – ha risposto lapidario -. Se ne sento il? Assolutamente No”. Mentre sulla scomparsa di Sandra Milo ha detto: “non ho ricordi diretti di lei perché non l’ho conosciuta ma è chiaro che è una stagione italiana che purtroppo se ne va, ...

Si torna a parlare di Riforma della Rai. L’ultimo caso, in ordine di tempo, ha riguardato il titolo del Tg1 che annunciava insieme “mille euro per ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 29 gen. - (Adnkronos) - "Popolari europeisti riformatori (Per) continuerà ad esistere perché la dimensione dell'associazionismo culturale in ... (liberoquotidiano)

Roma, 29 gen. – (Adnkronos) – “Popolari europeisti riformatori (Per) continuerà ad esistere perché la dimensione dell’associazionismo culturale in ... (calcioweb.eu)

"Dopo la rottura del terzo polo abbiamo costruito un percorso di convergenza con Per. Oggi facciamo un passo in più con l'ingresso di Elena Bonetti e ... (quotidiano)

Lo ha annunciato il leader di Azione Carlo Calenda durante una conferenza stampa alla Camera. "Entriamo in Azione per allargare azione e riunire ciò che la politica del nostro Paese ha diviso", ha ...Parlando a Restart su Rai3, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, annuncia la querela al leader di Azione, Carlo Calenda, secondo il quale “Landini e Schlein non parlano di Stellantis ...La 26° edizione del Rally Storico di Monte-Carlo, grazie all'organizzazione dell'Automobile Club Biella, transiterà nella città piemontese il 1 febbraio tra via Repubblica, viale Matteotti, Giardini ...