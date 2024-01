Avrebbe narcotizzato due uomini per rapinarli | quarantenne fermata in Brianza

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Un sito per incontri e due appuntamenti finiti male: è la storia di dueche a Cornate d’Adda, in, sarebbero stati narcotizzati e rapinati da unacubana, ora in stato di fermo. Le vittime sono un tassista di 51 anni e un altro uomo di 66 anni, chero incontrato la donna il 15 gennaio scorso per un caffè. Nella bevanda ladiluito delle gocce di benzodiazepine, così da mettere in atto il suo piano criminale. Entrambi gli ultracinquantenni hanno perso i sensi, al punto – in uno solo dei due casi – da perdere il controllo della propria auto, andando a sbattere contro un muro. Al suo risveglio, non ha più trovato ben 650 euro nel marsupio. I carabinieri di Vimercate hanno fermato la donna con l’accusa di rapina.