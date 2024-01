Aveva 1 500 euro nello stomaco ma stava bene | ' recuperati' da chirurghi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. (Adnkronos Salute) -1.500mae non accusava alcun problema gastrointestinale. E se non fosse andato volontariamente a far rimuovere il 'tesoretto', chissà quanto altro tempo lo avrebbe custodito 'al sicuro'. E' la storia di un cittadino siriano, in Turchia da 6 anni, che si è presentato, ed è stato ricoverato, all'ospedale di Ankara "per l'ingestione di un corpo estraneo" avvenuta ben tre mesi prima. Il 28enne infatti - come purtroppo accade a tanti migranti prima di tentare un viaggio della speranza -ingoiato un rotolo di banconote per un totale di 1.500mentre cercava di entrare in Grecia come rifugiato. Fallito il tentativo, l'uomo, una volta respinto in Turchia, a distanza di tre mesi ...