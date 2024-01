Aversa | rogo in appartamento | Vigili del Fuoco sul posto

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 29 gennaio 2024). Idelsono intervenuti poco dopo mezzogiorno ad(Caserta) per undivampato nel sottotetto di unal quarto piano di uno stabile, in via Del Popolo. Alcune persone, è emerso dai primi accertamenti effettuati dai pompieri e dai carabinieri, sono rimaste intossicate, ma nessuna in modo grave. Le fiamme hanno generato una nube nera, a causa del materiale che era depositato nel sottotetto. Stamani all’alba ideldi Caserta erano intervenuti nel comune di Lusciano per un altroche aveva coinvolto il tetto di un palazzo di tre piani, fatto di travetti in legno che reggevano tegole e pannelli fotovoltaici, per una superficie di quasi 300 metri quadrati.