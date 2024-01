Aversa | furti e danni per 280mila euro | fermata banda 1 italiano e 3 di etnia Rom

(Di lunedì 29 gennaio 2024). Decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, nei confronti di quattro persone, un cittadinoe tre dirom, di età compresa tra i 23 e i 48 anni. Le indagini, dal mese di agosto 2023, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti delle persone sottoposte alle indagini in ordine alla costituzione di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione dicosiddetti “con spaccata” aidi uffici postali, farmacie, gioiellerie, supermercati ed esercizi commerciali nell’area del casertano. L’attività di indagine è stata avviata in seguito ai fatti occorsi il 22 agosto, quando alcuni soggetti ignoti, completamente travisati con passamontagna e guanti, giungevano nei pressi dell’ufficio postale ...

