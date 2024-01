Avellino-Sorrento | le probabili formazioni

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiObiettivo continuità ma soprattutto tornare a vincere in casa. E’ l’obiettivo dell’di Michele Pazienza che questa sera, ore 20.45, ospita sul sintetico del Partenio-Lombardi il lanciatissimodi Vincenzo Maiuri. L’ultima vittoria risale allo scorso 25 ottobre, per uno zero, contro l’Audace Cerignola. Poi, quattro pari (Virtus Francavilla, Turris, Taranto e Juve Stabia) e una sconfitta, per tre a zero contro il Giugliano. L’impianto di Contrada Zoccolari vedrà il ritorno dei tifosi sulle gradinate della Curva Sud, dopo il turno di chiusura con la Juve Stabia. Al di là delle temperature rigide sono previsti circa 7mila spettatori: 5mila solo abbonati. Un dato importante è arrivato in settimana dalla campagna dei mini abbonamenti: 413 tessere staccate per il girone di ritorno. In chiave formazione, conferma per ...

