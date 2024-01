Avanti tutta I Cavalieri espugnano Roma

«Il cantiere del nuovo campo da rugby sta procedendo a gonfie vele e dopo tutte le difficoltà che erano emerse non ...plauso all’amministrazione per aver fatto di tutto per portare avanti questo ...ma soprattutto il coraggio da parte delle atlete di mettere a terra la palla, come sapevano fare nella prima parte della stagione". Infine, alla domanda se il coach fosse in discussione la sua ...La Honda Olivero S.Bernardo perde lo scontro diretto contro le lombarde piombando in piena zona retrocessione. Il coach non parla, ma il presidente conferma: "Avanti tutta con Bellano" Cuneo, disastro ...