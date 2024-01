Autovelox mobili della polizia stradale del Lazio | le postazioni della settimana 29 gennaio-4 febbraio

Dopo una multa per eccesso di velocità, un automobilista ha vinto il ricorso presentato contro la provincia: quell'autovelox era stato sospeso. Per ... (europa.today)

Dopo una multa per eccesso di velocità, un automobilista ha vinto il ricorso presentato contro la provincia: quell'autovelox era stato sospeso. Per ... (europa.today)

Una buona notizia per i pendolari di Roma e non solo. È stata aggiudicata la gara per la sostituzione e fornitura di 35 scale mobili e 20 ascensori e la loro manutenzione per i prossimi due anni. Un ...Nel modenese infatti un apparecchio è stato abbattuto e uno imbrattato con la vernice bianca. Il sindaco: «Non possiamo considerarle solo bravate» ...Non si ferma l’abbattimento di autovelox. L’ultimo episodio, il sedicesimo in Veneto, è stato registrato a Santo Stefano di Cadore (Belluno), lungo la stessa strada dove il 6 luglio un’automobile guid ...