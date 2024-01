Auto | da Baic e DR diffida a Cirelli | nessuna autorizzazione a vendita modelli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. – (Adnkronos) –“non ha alcun legame o partnership con CMCMotor Company” avendo una partnership in esclusiva con DRmobiles Group che è “suo unico referente per l?Europa”. Lo comunica una nota congiunta del costruttore cinese e del gruppo molisano che sin dall’inizio della sua ‘avventura’ ha sempre avuto un forte rapporto nel paese asiatico. “Siamo venuti a conoscenza che CMC S.r.l. ha promosso i prodottisotto un nome diverso e senza la nostrarizzazione. Ci teniamo a precisare che non abbiamorizzato alcuna attività del genere” continua la nota.spiega di “avere già comunicato a CMC S.r.l. di interrompere immediatamente qualsiasi attività relativa ai veicoli prodotti” dal gruppo cinese. “DRmobiles Groupe eINTL vogliono garantire che i consumatori e tutte le parti interessate siano consapevoli di questa situazione e che i loro diritti e interessi siano tutelati”.è un colosso che produceveicoli, motoveicoli, mezzi commerciali e militari e che ha sede a Pechino. Fondata nel 1987 dal Governo Municipale di Pechino dalla fusione della Beijingmobile Works e la Beijingmobile and Motorcycle United Company, oggi produce in Cina anche per altri brand europei ed asiatici ed è la quarta aziendamobilistica cinese per volumi di vendite. L'articolo CalcioWeb.