Auto contro moto a Lissone Gravissimo un sedicenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Grandissima preoccupazione per un ragazzo di 16 anni che nella serata di sabato è rimasto gravemente ferito, a, a causa di un incidente stradale. È successo intorno alle 20.40 in via Di Vittorio. Il giovane, residente in zona, era in sella al suociclo, quando si è trovato addosso un’guidata da un anziano di 70 anni. Il quale non si è accorto di uno stop, all’incrocio, andando a impattarelacondotta dal ragazzo. Lo sè stato molto violento. Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto. Distrutti i due mezzi, quasi illeso l’mobilista. Sul posto si sono precipitati i mezzi del 118, una ambulanza e unamedica. A ruota anche i carabinieri della compagnia di Desio, per i primi rilievi e le ...