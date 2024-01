Authority antiriciclaggio | appello dell’Ucid ai parlamentari | “Lavorino tutti per far vincere Roma”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Si svolgeranno il 30 giugno, a Bruxelles, le audizioni pubbliche per le nove città candidate a ospitare la sede del nuovo organismo Ue per coordinare la lotta al finanziamento del terrorismo, l’anti-riciclaggio Amla( Anti Money Laundering). Tra le città in lizza c’è anche, che nella volata finale se la vedrà con Francoforte, Bruxelles e Vienna.in corsa per la sede dell’“Le indiscrezioni, riportate nei giorni scorsi, dicono che l’esecutivo comunitario ha dato un giudizio positivo alle questioni relative al fatto che l’Autorità possa ‘svolgere appieno i propri compiti e poteri”’, in caso di scelta della capitale italiana, così come di ‘assumere personale altamente qualificato e specializzato’, di ‘offrire adeguate opportunità di formazione per le attività ...