Aurora Ruffino | video intervista La lunga notte – La caduta del Duce | «Maria José una donna incredibile»

Come recuperare La Lunga Notte - La Caduta Del Duce in replica I dettagli su come rivedere gli episodi della fiction già trasmessi su Rai 1.Il Re Vittorio Emanuele III (Luigi Diberti) non prende una posizione e cerca di mantenere il potere mentre la principessa Maria Josè (Aurora Ruffino) trama con il Vaticano e gli Inglesi per rimuovere ...Aurora Ruffino nelle vesti della principessa Maria Josè, Marco Foschi, Lucrezia Guidone, Ana Caterina Morariu. La vicenda racconta le tre settimane del luglio 1943 che hanno portato alla caduta di ...