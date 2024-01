Aureliano sbaglia atteggiamento e altro | la moviola di Fiorentina-Inter – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Giudicata in maniera negativa, dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la direzione di gara diin: contestati alcuni errori e l’. Lasecondo il quotidiano– Insufficiente, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la direzione di gara diin. Il direttore di gara sorvola sul contatto in area di rigore fra Bastoni e Ranieri punibile, secondo il quotidiano, con un calcio di rigore. Giudicata corretta la decisione di assegnare il rigore per il contatto Sommer-Nzola: il portiere viene definito imprudente. Nessun accenno però al fatto che lo svizzero abbia colpito prima il pallone e solo successivamente, e per via dello slancio, l’attaccante della ...