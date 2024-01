Attentato alla Chiesa ad Istanbul | due fermi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La polizia turca ha arrestato due individui, uno tagiko e l'altro ceceno, entrambi in possesso di passaporti russi, sospettati di essere gli autori dell'attacco avvenuto domenica mattina nellaitaliana di Santa Maria a. Nell'attacco ha perso la vita un turco di 52 anni. Il ministro degli Interni Ali Yerlikaya ha comunicato la notizia, precisando che si sta verificando il possibile legame tra i due arrestati e l'Isis, che ha rivendicato l'assalto. Qualora fosse confermato, questo rappresenterebbe il primo attacco da parte dello Stato Islamico in Turchia dal capodanno del 2017, quando un terrorista fece irruzione nella discoteca Reyna a, causando numerose vittime. L'incursione nellanel quartiere di Sariyer, nella parte europea di, è avvenuta intorno alle 11.40 ...

