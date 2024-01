Attacco agli Usa in Giordania | primi morti americani e tensione in aumento in Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen – Ora anche la. Non bastavano Gaza, Cis, Yemen, Pakistan. Non si parla delladi per sé stessa, ma di un avamposto. Ilè una polveriera sempre più approfondita da cui non sembra facilissimo uscire. E poi, naturalmente, c’è l’Iran. Il quale nega il coinvolgimento nell’alla base Usa indall’inizio del conflitto A dirla tutta, comincia ad essere anche faticoso parlare di “rischio escalation in”. L’escalation c’è già stata ed è ancora in corso. Dopo di che, bisognerà vedere se si allargherà ulteriormente. Ma la situazione, nell’ultimo mese, è ben poco ...