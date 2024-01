Attacco a base Usa in Giordania | Iran nega coinvolgimento

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Si aggrava la tensione in Medio Oriente dopo che tre soldati americani sono morti in undi droni su unaUsa in, al confine con la Siria. Non sono ancora chiare le circostanze e l’origine del blitz, ma l’hato di essere coinvolto nell’o di aver sostenuto le milizie responsabili. ”Queste accuse sono fatte con obiettivi politici specifici di invertire la realtà nella regione”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteriiano, Nasser Kanaani, citato dall’agenzia di stampa Irna. A puntare il dito contro Teheran era stato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Mentre stiamo ancora raccogliendo i fatti di questo, sappiamo che è stato effettuato da gruppi militanti radicali sostenuti ...

Accade dopo l’attacco alla base Usa nelle scorse ore che ha ucciso alcuni soldati statunitensi, è la prima volta dall’avvio del conflitto a Israele del 7 ottobre 23. Leggi anche: La Cina vieta le ...18.20 Raid in Giordania su base Usa: 3 morti Tre soldati dell'esercito americano sono stati uccisi e almeno due dozzine sono rimasti feriti in un attacco di droni su un avamposto Usa nel nord-est ...Tre militari Usa sono morti e 25 sono rimasti feriti in un attacco con droni a una base in Giordania al confine con la Siria. Tre militari Usa sono morti e 25 sono rimasti feriti, ieri sera, in un ...