Atp Montpellier 2024 | niente main draw per Zeppieri | cede a Svrcina nel turno di qualificazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sfuma l’accesso al tabellone principale dell’ATP 250 diper Giulio. Il tennista di Latina, che era reduce dalla splendida performance agli Australian Open, aldecisivo delle qualificazionicon il punteggio di 6-3 3-6 7-5 al ceco Dalibor, n°194 del ranking mondiale. Dopo una falsa partenza, subendo il break in apertura, il primo set ha visto un ottimorimontare e imporsi strappando due volte il servizio all’avversario. Nella seconda frazione un altro break nella prima fase in favore di, questa volta non recuperato dall’azzurro, che al quarto set point è stato poi costretto ad alzare bandiera bianca.va subito sotto di un break anche nel terzo set, ma sul 5-4 il ceco non sfrutta quatro ...

Ecco il programma , gli orari e l’ ordine di gioco di lunedì 29 gennaio per il torneo Atp 250 di Montpellier 2024 . Giornata d’apertura per la ... (sportface)

Sky Sport Tennis sarà sempre il canale di riferimento per gli appassionati di Tennis (anche su NOW e con ampie finestre su Sky Sport Uno), dove ... (digital-news)

Tanto rammarico per Giulio Zeppieri che fallisce la qualificazione al torneo di Montpellier . In una partita giocata in maniera troppo discontinua, ... ()

Tanto rammarico per Giulio Zeppieri che fallisce la qualificazione al torneo di Montpellier. In una partita giocata in maniera troppo discontinua, il numero 110 al mondo si fa beffare dal ceco Dalibor ...Dopo la vittoria in Australia, Sinner rimane al numero 4 ma accorcia le distanze da Djokovic. Sarà decisiva la primavera ...Sul canale SKY SPORT UNO e NOW, sarà trasmesso in diretta il meglio dell’ATP 250 Montpellier, WTA 500 Upper Austria a Linz e WTA 250 Thailand Open a Hua Hin. Le trasmissioni inizieranno lunedì 29 ...