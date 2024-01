Atletico Madrid-Rayo Vallecano mercoledì 31 gennaio 2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Occasione importante per i Colchoneros

L’ Atletico Madrid trova la vittoria contro Valencia per 2-0. I padroni si portano in vantaggio al termine del primo tempo e poi raddoppiano nella ... (sportface)

Kean Atletico Madrid - FATTA per l’attaccante. Arrivo in Spagna a breve

Moise Kean lascerà la Juventus per l’Atletico Madrid. In giornata partirà per la Spagna e l’ufficialità arriverà a breve Come rivelato da Sky ... (calcionews24)