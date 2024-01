Atletica leggera Nestola nona a Siviglia Gravante ok nei 1500 Bellelli torna al successo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sull’onda lunga del clamoroso risultato di Zaynab Dosso, primato italiano e secondo tempo stagionale al mondo, gli altri atleti reggiani rispondono con prestazioni di rilievo. E’ il caso di Sara(Corradini Rubiera) che aarrivanella mezza maratona con l’eccellente tempo di 1h.11’’16 che è il nuovo record provinciale, ma anche la miglior prestazione di sempre di un’atleta emiliana. Giuseppedisputa una belin quel di Padova: l’atleta della Corradini chiude al terzo posto in 3’42’’17, che è nuovo record provinciale indoor. A ModenaalAlessandroche nel salto in alto raggiunge i 2,01. A Parma Francesco Bigi vince i 60 hs. allievi in 8’’55; Sofia Negri con 9’’06 in batteria vince i 60 hs. ...