Atalanta voglia di playoff | ma ora c’è il Renate

(Di lunedì 29 gennaio 2024) BERGAMO L’Under 23, quarta in classifica con 37 punti, e lanciatissima nella corsa per un posto ai, stasera alle 20.30 sarà impegnata al Comunale di Caravaggio contro l’ostico, undicesimo in classifica con 29 punti e vincitore all’andata per 1-0 con un gol di testa di Mondonico. La squadra di mister Francesco Modesto vuole allungare il momento positivo: la giovaneda dicembre ha sigillato la difesa, riuscendo a non incassare gol nelle ultime cinque partite, con tre vittorie risicate per 1-0 e due 0-0, l’ultimo dei quali sabato nella trasferta sul campo della Giana Erminio. Baby Dea che ha blindato la difesa grazie al rientro, dopo un infortunio, dell’esperto 26enne padovano Andrea Varnier, giocatore di categoria superiore, veterano della serie B dove vanta 97 presenze, e al ritorno del ...