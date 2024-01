Atalanta U23-Renate oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodiUnder 23-, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di. I nerazzurri sono in piena zona playoff e hanno intenzione di rimanerci fino al termine della stagione, in modo tale da provare a lottare per la promozione inB. La compagine ospite, dal suo canto, spera di portare a casa il successo in uno scontro diretto. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 29 gennaio alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport e su Rai Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.