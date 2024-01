Atalanta | ancora affari col Verona | Bakker per arrivare a un difensore

Una settimana piena dunque a disposizione di Sarri per preparare la gara e recuperare gli infortunati, Zaccagni e Patric, ancora ai box dopo i rispettivi infortuni. Sarà un mese di febbraio quasi ...Ancora niente gruppo invece per Patric e Zaccagni ...A tal proposito c'è stato un tentativo per Cambiaghi con l'Atalanta (8,5 milioni, rispedito al mittente) e l'ultimo a sorpresa è stato sferrato ...Il calciomercato sta arrivando alle ultime battute finali, e per l’Atalanta è tempo di agire sia in entrata che in uscita. Se la situazione Jordan James vede la Dea ancora in stand by (con i ...