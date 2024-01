ASviS ed il più grande studio sul reddito universale contro la povertà estrema | Aumenta i guadagni e non genera ozio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 gennaio 2024) I primi incoraggianti risultati di un esperimento su oltre 73mila persone in due contee del Kenya, in un periodo di due anni in cui le persone hanno ricevuto una somma forfettaria o un supporto mensile (https://futuranetwork.eu/news/534-4242/il-piu--sul--la-poverta--i--e-non-). Testo di Andrea de Tommasi che fa parte della redazione dell’e di Futura network. Alla fine nelle parentesi, con apice (*), (**), (***)……. i ricercatori che diffondono questo “credo” Undi base, meglio se a lungo termine, si rivela efficace per aiutare le persone in condizioni di ...