Assolo Portuense Poker di vittorie Continua la risalita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024)2 sparta castelbolognese 0: Piovaccari, Sorghini (35’pt Pansini), Sorrentino, Masiero, Sarto, Marconi (8’st Orlandi), Formigoni (30’st Bolognesi), Di Domenico, Melandri, Pierfederici, Allegrucci (32’st Fantoni). A disp. Broccoli, Sovrani, Fomete, Schincaglia, Bonora. All. Mariani. SPARTA CASTELBOLOGNESE: Landi, Baldi, Castellari, Strazzari, Tirello, Gavelli, Galasssi (20’st Cardelli), Bacchilega, Battiloro, Conti (40’st Gordini), Visani (44’st Poletti). A disp. Popov, Esercizio, Giunchedi, Di Napoli, Cardone, Penazzi. All. Merenda. Arbitro: Riccardo Zaccaria di Faenza. Marcatori: 18’st (rig.) Melandri, 25’st Pierfederici. Note: ammoniti Masiero e Bacchilega. Quarta vittoria consecutiva in campionato per la, una serie di risultati che consente ai rossoneri di scavalcare il Mesola, caduto a ...