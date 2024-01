Assistenti amministrativi | nuovo contratto | dovranno conoscere tutte le piattaforme informatiche ed essere “fungibili” Cosa significa

Anche l'anno scolastico 2023-24 è l'anno dei posti vacanti per DSGA . Per sopperire alla mancanza gli Uffici scolastici ricorrono alla procedura di ... (orizzontescuola)

Anche l'anno scolastico 2023-24 è l'anno dei posti vacanti per DSGA . Per sopperire alla mancanza gli Uffici scolastici ricorrono alla procedura di ... (orizzontescuola)

Anche l'anno scolastico 2023-24 è l'anno dei posti vacanti per DSGA . Per sopperire alla mancanza gli Uffici scolastici ricorrono alla procedura di ... (orizzontescuola)

Anche l'anno scolastico 2023-24 è l'anno dei posti vacanti per DSGA . Per sopperire alla mancanza gli Uffici scolastici ricorrono alla procedura di ... (orizzontescuola)

Nello specifico si tratta di un funzionario informatico, uno amministrativo esperto in progettazione servizi sociali, due funzionari psicologi, tre assistenti sociali e un esecutore amministrativo. Di ...In vista del concorso per quattro assistenti amministrativi (Area degli Assistenti) a tempo indeterminato presso l’Ausl della Romagna, la Cisl Fp organizza un corso suddiviso in 11 lezioni. Trattandos ...3 assistenti su 8 unità previste in pianta organica)". Il tallone d’Achille è dunque la carenza di amministrativi anche se l’attività ha proseguito con buoni risultati grazie all’impegno corale di ...