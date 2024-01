Assemblea pubblica a Pomezia | 20 comuni alzano le barricate contro l’inceneritore di Roma

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Inceneritore a Santa Palomba: in tanti in piazza aper ribadire il “no” alla ‘scelta scellerata’ del Campidoglio e del Sindaco diRoberto Gualtieri. Presenti comitati e associazioni, oltre all’Amministrazione Comunale. L’intervento del Sindaco diieri in piazza – (ilcorrieredellacitta.com)Si è svolta ieri, alla presenza di numerosi cittadini preoccupati, l’organizzata dal Coordinamento dei Comitati no discariche, no inceneritori del IX Municipio dipatrocinata dal Comune di. Sede dell’iniziativa Piazza Indipendenza, sotto alla sede del Comune. Un inper alzare la voce e mandare un messaggio preciso al Campidoglio: no al mega mostro brucia rifiuti che ...