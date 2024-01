Asllani | «Primo assist? Speriamo arrivi presto anche altro!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 gennaio 2024)è tornato a giocare titolare stasera in Fiorentina-Inter, posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Le sue parole arrivano dal post partita di Inter TV. UOMO– Kristjanè felice al termine di Fiorentina-Inter: «Mi sento cresciuto, come ho sempre detto ho compagni incredibili che mi fanno crescere tutti i giorni e sto imparando da loro. Sapevamo che era una partita difficile, venire a Firenze e portare a casa i tre punti è difficile. Abbiamo sofferto da grande squadra e il risultato ci ha premiati. Inter-Juventus?amo a quella partita lì con testa sicuramente, dobbiamo cercare come tutte di portare a casa i tre punti. Il ruolo di regista? Lo sento mio, da quando ero piccolo ho sempre fatto questo ruolo a parte qualche volta. È il ruolo dove sono cresciuto e in cui ho imparato tanto ...