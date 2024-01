Asllani maturo all’Inter | «Ora più tranquillo | mi prendo le mie responsabilità!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Dopo la gara giocata da titolare, sostituendo Hakan Calhanoglu, Kristjansi racconta su Rai 2. Ecco le dichiarazioni del centrocampista al termine di Fiorentina-Inter. – Kristjan: «Era una partita difficile perché venire qua a Firenze e fare risultato non è mai facile per nessuno. Loro sono una squadra che gioca a uomo quindi poteva metterci in difficoltà anche col loro modulo. Siamo stati bravi a soffrire e a portare a casa il risultato, che era la cosa fondamentale per noi. Quanto era importante arrivare primi allo scontro diretto? Lo è ma noi dobbiamo guardare di partita in partita. Adesso avevamo questa e abbiamo preso tre punti. Siamo contenti e adesso penseremo ovviamente alla Juventus e questo, diciamo, scontro diretto. Oggi cercavamo la giocata sugli attaccanti e io e le due mezzali di andare sotto per poter giocare una palla ...