Ascolti tv Sinner-Medvedev | numeri di rilievo per Eurosport nella finale degli Australian Open

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sono arrivati da pochi minuti i dati di ascolto della2024 tra Jannike Daniil, vinta dall’azzurro per 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 al termine di una rimonta che ha esaltato non solo il popolo tennistico, ma anche quello sportivo italiano. Un momento storico, 48 anni dopo il Roland Garros vinto da Adriano Panatta e gli anni in cui Francesca Schiavone prima, a Parigi nel 2010, e Flavia Pennetta poi, agli US2015, si portavano a casa il trofeo. Su1, canale che è stato il solo a trasmettere la, sono stati quasi 2 milioni i telespettatori collegati (il dato si aggira attorno a 1,9). Si tratta, in altre parole, della partita di tennis più vista di sempre sulle piattaforme ...

Melbourne, 29 gen. (askanews) - Sinner ha fatto la storia vincendo gli Australian Open dopo aver battuto il russo Medvedev. Nel tennis italiano un uomo non vinceva uno slam da 48 anni, con Adriano Panatta. Nicola Pietrangeli, ex campione del tennis italiano e capitano della squadra che ha vinto la prima Coppa Davis nel 1976, è felice per la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open.