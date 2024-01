Ascolti tv | Il Commissario Montalbano e Terra Amara chi ha vinto la sfida? Dati auditel e share di domenica 28 gennaio 2024

Hanno suonato da soli la campanella e continueranno a farlo finché non cesserà l'autogestione del loro istituto scolastico: gli alunni che frequentano il Liceo Artistico De André di Olbia sono ancora ...Lo aveva detto al Parlamento europeo a fine novembre ed è venuto a ribadirlo di fronte all’Italia. Ascoltato dalla commissione straordinaria per la tutela e promozione dei diritti umani del Senato, l’ ...Ancora un giovedì, quello di ieri, 25 gennaio 2024, che ha visto sfidarsi in ascolti Doc-Nelle tue mani e Terra Amara, in onda rispettivamente su Rai1 e ...