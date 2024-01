Ascolti tv domenica 28 gennaio 2024 | Il Commissario Montalbano | Terra Amara | 911 | L’uomo d’acciaio | Auditel e share

(Di lunedì 29 gennaio 2024)tv28, ecco i risultati e i datidei principali programmi in tv. Anche stasera, nel solito braccio di ferro tra rai e Mediaset, i canali ammiragli delle due emittenti si sfideranno mettendo in campo, da una parte Il, dall’altra. Vediamo quali sono stati i canali più visti.su Rai 1 (ilcorrieredellacitta,com)Ultimo fine settimana di. Due giorni di svago e relax con serate da trascorrere davanti ai nostri programmi televisivi preferiti. E la Rai e Mediaset, nella loro costante sfida all’audience, come di consueto rispondono alle richieste dell’utenza con una variegata offerta che va ...

ASCOLTI TV 21 GENNAIO 2024 · DOMENICA · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 3459 PT – 7074 24 H – 3442 PT – 7118 Pres.1Mattina In ... (bubinoblog)

L'esperto di mercato della Rai, Ciro Venerato, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri alla Domenica Sportiva, su Raidue. Le sue parole sintetizzate da Tuttojuve.com: "Domenica ...Anche la puntata di Domenica In andata in onda oggi, 28 gennaio 2024, ha avuto per tutta la prima parte un talk dedicato al festival della canzone ...Cascata di proteste sui social da parte degli utenti che chiedono che Domenica In si rinnovi a partire dalle ospitate ...