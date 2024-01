Ascolti TV 28 gennaio | Terra Amara contro Montalbano e Che Tempo che fa | ecco chi ha vinto

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Domenica 28si sono sfidati in prima serata Il commissariosu Rai 1,su Canale 5 e Cheche fa su Nove:chi haTV di domenica 28: ieri si è ripetuta per la terza volta la sfida della domenica sera tra. Il palinsesto della prima serata ha offerto una nuova replica del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri su Rai 1 ed un triplo appuntamento con la soap turca su Canale 5.i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani.TV di domenica 282024 Il Commissario ...

Ascolti tv domenica 28 gennaio 2024 , ecco i risultati e i dati Auditel dei principali programmi in tv. Anche stasera, nel solito braccio di ferro ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti tv domenica 28 gennaio 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, ... (tpi)

ASCOLTI TV 28 GENNAIO 2024 · DOMENICA · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Pres.1Mattina In Famiglia – ... (bubinoblog)

Terra Amara (US Mediaset) Nella serata di ieri, Domenica 28 gennaio 2024, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano – Il sorriso di ... (davidemaggio)

Rai2, 9-1-1: 716.000 spettatori (share 3,49%) e 9-1-1 Lone star: 757.000 spettatori (share 3,92%) ...Torna stasera in tv, lunedì 29 gennaio, il Grande Fratello. Su Canale 5 alle 21.30 Alfonso Signorini condurrà la 33esima puntata del reality. Tra nomination e liti la puntata si presenta ricca di ...In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, domenica 28 gennaio la soap opera ha registrato l'ennesimo record di ascolti nel prime time di Canale 5. Sono stati ben 3,1 milioni gli ...